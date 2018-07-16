Юнармейцы получат "детские" конкурсы на Армейских играх-2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Для детей и подростков проведут отдельные конкурсы параллельно с состязаниями военнослужащих на Армейских международных играх с 29 июля по 12 августа, сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель аппарата движения "Юнармия" олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

"На всех конкурсах Армейских международных игр-2018 будут проходить юнармейские этапы. Регионам предложены 20 соревнований, все согласовано", — сказала она.

Слесаренко добавила, что конкурсы для детей будут отличаться от "взрослых" конкурсов. "Конечно, "Танковый биатлон" мы среди детей проводить не будем. У нас будет велобиатлон, военно-спортивные эстафеты, стрельба, дог-биатлон. Наши юнармейцы будут экспертами на конкурсе "Полевая кухня", — перечислила она.

Слесаренко выразила уверенность, что на всех этапах Армейских игр юнармейцы найдут для себя массу интересных занятий — посмотрят на конкурсы военнослужащих и проявят себя с лучшей стороны в собственных состязаниях.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Сергей Полетучий напомнил, что движение "Юнармия" приобрело сегодня массовый характер и в его рядах насчитывается до 250 тысяч детей и подростков от восьми до 18 лет.

"Они востребованы, приобретают новые умения и знания. Юные патриоты активны: они побывали в горах Кавказа, успели посетить Северный полюс, участвуют в вахтах памяти в своих регионах, поддерживают ветеранов, занимаются сбором гуманитарной помощи для школьников в Сирии", — перечислил Полетучий.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на полигонах семи государств.