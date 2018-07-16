Матвиенко предлагает разработать программу обследования на онкологию

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко прописать и нормативно зафиксировать порядок обследования граждан при подозрении на онкологию.

"Считаем, что необходим чёткий, нормативно зафиксированный алгоритм действий при подозрении на онкологию и подробно прописанный "маршрут" лечения пациента. В процесс выявления злокачественных новообразований на ранней стадии, помимо узких специалистов, должны быть вовлечены также врачи первичного звена", — сказала спикер в понедельник на заседании Совета по региональному здравоохранению при СФ.

Матвиенко также отметила, что важнейшая тема – это профилактика заболеваний и диспансеризация.

"За её прохождение должны отвечать не только органы здравоохранения, но и работодатели. Необходима система законодательных мер, стимулирующих работников проходить медицинские осмотры. Работодателей надо обязать создавать условия для этого. Они должны быть заинтересованы в сбережении здоровья своих сотрудников", — уверена она.

Спикер верхней палаты парламента предложила сенаторам подготовить необходимый законопроект. Для выстраивания эффективной системы онкологической помощи в масштабах страны важно обладать объективной и достоверной информацией о количестве больных, степени их заболевания и многих других факторах, добавила она.

"Для этого необходимо формирование Федерального ракового регистра в формате единой общероссийской информационной базы", — сказала Матвиенко.

Важно также развивать отечественную систему реабилитации и паллиативной помощи онкобольным, здесь также требуются качественно подготовленные профессиональные кадры, заключила Матвиенко.