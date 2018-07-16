Всероссийская военная игра "Победа" может стать международной

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Военно-спортивная игра "Победа" в 2019 году может стать международной благодаря участию в ней детской команды из Казахстана, сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель аппарата движения "Юнармия" олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

"Сегодня на финал игры приглашены военные атташе из стран СНГ, мы будем им показывать и конкурсные испытания для детей, и парк "Патриот". На следующий год мы для себя ставим задачу сделать международный конкурс с привлечением команд из иностранных государств", — сказала она.

Слесаренко напомнила, что в этом году движение "Юнармия" заключило соглашение с военно-патриотической организацией Казахстана.

"Надеемся, что сможем предложить провести подобную игру в следующем году уже на территории Казахстана. Это будет такой же отборочный этап, как и в России, и финал будет проходить у нас с участием команды-победительницы из Казахстана", — уточнила Слесаренко.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Сергей Полетучий отметил, что идея с вовлечением иностранных команд в игру "Победа" "очень перспективна и важна".

"И то, что мы приглашаем на финальный этап игры военных атташе, показывает ее уникальные возможности. Мы максимально постараемся привлечь наших коллег из различных стран", — сказал он.

По словам Полетучего, военно-спортивная игра "Победа" является для молодого поколения прекрасной возможностью изучить историю России и ее вооруженных сил. В парке "Патриот", где с 18 по 21 июля пройдет финал игры, дети смогут посмотреть на уникальную экспозицию вооружений и военной техники.