На Северном Кавказе назвали криминогенную обстановку "абсолютно спокойной"

НАЛЬЧИК, 16 июл — РИА Новости. Криминогенная ситуация на Северном Кавказе не отличается от других регионов России и является абсолютно спокойной, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе Александр Матовников.

"Кабардино-Балкария — это четвертая республика, которую я посещаю после своего назначения. Первое, что хотел бы сказать, в целом криминогенная ситуация на Кавказе не отличается от любых других регионов, то есть она абсолютно спокойная, а по некоторым показателям даже спокойней, чем в других регионах страны", — сказал Матовников в понедельник на совещании в Нальчике.

По его словам, это говорит о том, что "мы перешли в другой этап жизни на Северном Кавказе". "Усилиями правоохранительного блока, всех структур федеральных органов в сфере безопасности, за последние годы вопросы борьбы с терроризмом решены практически полностью. Расслабляться, конечно же, нельзя, но в данный момент мы живем в мирном округе", — добавил полпред.

Герой России генерал-майор Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня вместо Олега Белавенцева.