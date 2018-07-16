Победителей конкурса "Парки Подмосковья" наградят 22 июля

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Лучшие парки Московской области назовут на "Фестивале парков" в Домодедово 22 июля, победители конкурса "Парки Подмосковья" получат денежные премии от 1 до 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба министерства культуры региона.

"Двадцать второго июля в парке культуры и отдыха "Ёлочки" города Домодедово, признанным лучшим парком Подмосковья в 2017 году, пройдет "Фестиваль парков". В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей смотра-конкурса "Парки Подмосковья" и презентация лучших практик современного паркового строительства и деятельности парков культуры и отдыха Московской области", – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

За номинацию "Лучший парк культуры и отдыха" предусмотрена премия в размере 14 миллионов рублей, "Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха" — 10,5 миллиона рублей. Специальные денежные премии "За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны", "За креативный подход к созданию зон отдыха населения", "За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха" и "За лучший проект "Танцевальная площадка" по 1 миллиону рублей в каждой номинации, уточнили в ведомстве.

Проект "Парки Подмосковья" стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с "нуля", отметили в пресс-службе.