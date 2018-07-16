По Крымскому мосту за два месяца проехало более миллиона машин

СИМФЕРОПОЛЬ/КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. С момента открытия движения по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей, автобусов и мотоциклов. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодор.

Интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани – свыше 470 тысяч. В целом, в июле интенсивность движения увеличилась почти на 40 процентов по сравнению с июнем. Сейчас в среднем по мосту проезжают более 22 тысяч транспортных средств в сутки.

Накануне был установлен новый рекорд трафика: по мосту за сутки проехали 31 511 автомобилей. Максимум июня — 25 353 автомобиля, мая – 23 142 машины.

​Крымский мост Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Мост сделал свое дело: на пляжах Крыма аншлаг, но места хватит всем Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение. Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.

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