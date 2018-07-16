По Крымскому мосту за два месяца проехало более миллиона машин

СИМФЕРОПОЛЬ/КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. С момента открытия движения по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей, автобусов и мотоциклов. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодор.
Накануне был установлен новый рекорд трафика: по мосту за сутки проехали 31 511 автомобилей. Максимум июня — 25 353 автомобиля, мая – 23 142 машины.
Крымский мост
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.
Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.
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