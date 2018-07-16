Власти выделят пять миллиардов рублей на повышение квалификации пенсионеров

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство планирует выделять 5 миллиардов рублей в год на повышение квалификации граждан предпенсионного возраста, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство на это выделит соответствующие средства, сейчас мы исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год", — заявил Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.