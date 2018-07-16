В московском метро рассказали о популярных песнях болельщиков

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Песни группы Queen "We Will Rock You" и "We Are The Champions", а также русские песни "Смуглянка" и "Катюша" были названы самыми популярными у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу по версии проекта "Музыка в метро", говорится в сообщении на портале мэра столицы.

Московский метрополитен назвал самые популярные у иностранных болельщиков песни, которые исполняют участники проекта "Музыка в метро". Артисты выступают на станциях столичной подземки в специально выбранных местах, которые отвечают правилам безопасности и не мешают проходу пассажиров.

"Чаще всего туристы подпевают хитам групп Queen и Metallica, а также русским песням — например, "Смуглянке" и "Катюше". Количество слушателей участников проекта "Музыка в метро" увеличилось в 1,5 раза после начала чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра столицы и руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, музыкальные вкусы гостей ЧМ-2018, разнятся, однако творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев.

"Поэтому когда в метро звучат каверы на песни "We Will Rock You" и "We Are The Champions" (Queen), "Nothing Else Matters" (Metallica), туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют", — добавил Лискутов, слова которого приводятся в сообщении.

Также он рассказал, что гости из стран Ближнего Востока часто просят исполнять популярную в этом регионе песню "Habibi" (Maître Gims), а болельщикам из стран Латинской Америки нравится, когда играет хит "Asereje" испанского квартета Las Ketchup. Кроме того, иностранцы знают также популярные русские песни — "Смуглянку" и "Катюшу".