В Кемерово мотоциклистам запретили кататься по центру города ночью

КЕМЕРОВО, 16 июл — РИА Новости. Временное ограничение движения мотоциклов по ночам на многих улицах Центрального района Кемерово с понедельника вступило в силу, сообщает пресс-служба администрации города.

Местные жители ранее пожаловались городским властям на мотоциклистов, которые с шумом катаются по центральным улицам в ночное время.

"В областном центре с сегодняшнего дня вступает в силу ограничение движения мотоциклов. С 16 июля начинают действовать знаки "Движение мотоциклов запрещено" и "Время действия", установленные на улицах города", — говорится в сообщении.

Как пояснили в мэрии, проезд мототранспорта временно ограничен по Советскому проспекту, улицам Ноградской, Весенней, Николая Островского, Кирова.

В городском Центре организации дорожного движения в свою очередь уточнили, что мотоциклистам запрещено ездить по улицам, ведущим в центр города, с 22.00 до 8.00 (18.00-4.00 мск).

Контроль за соблюдением правил участниками дорожного движения, согласно федеральному закону "О полиции", возложен на сотрудников ГИБДД. Игнорирование знака на дороге может быть чревато предупреждением или применением административного штрафа, отметили в ведомстве.