Роспотребнадзор выявил на границе 137 человек с признаками инфекций

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около 140 человек с признаками инфекций выявлены на границе России с конца мая, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В дни проведения главного футбольного праздника планеты Роспотребнадзор уделяет особое внимание здоровью и безопасности всех гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В круглосуточном режиме осуществляется работа санитарно-карантинного контроля сотрудниками Роспотребнадзора в 241 пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе в морских портах, аэропортах, на железнодорожных станциях, автодорожных переходах и смешанных пунктах пропуска", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что "при пересечении границы пассажиры досматриваются с использованием бесконтактной термометрии".

"С 20 мая на территорию Российской Федерации прибыло более 60 тысяч рейсов, досмотрено более 6,5 миллионов пассажиров… По результатам было выявлено 137 пассажиров с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях специалистами службы организован и проведен комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий", — отмечается ведомство.

Роспотребнадзор уточняет, что больных с опасными инфекционными заболеваниями среди них не обнаружено.