По делу о гибели царской семьи ученые исследуют около двух тысяч документов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ученые исследуют около 2 тысяч различных документов по делу о гибели царской семьи, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение", — сказала Петренко.

По ее словам, к производству данных экспертиз привлечены видные ученые. Они, добавила Петренко, изучают и систематизируют около 2 тысяч документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах в зарубежных архивах и музеях и никем не исследованных.

"Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом, следствием заново исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований", — сообщала представитель СК.