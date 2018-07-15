МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Умер омбудсмен Хакасии Александр Чистотин, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ушёл из жизни Александр Ильич Чистотин – уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия", — написала она в соцсети Instagram.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 15 Июл 2018 в 6:16 PDT

Москалькова отметила, что Чистотин был ярким, неординарным человеком, посвятившим себя защите прав и свобод граждан России. Как отметила омбудсмен, его отличали высокий профессионализм, огромная работоспособность, чувство справедливости и умение сострадать, открытость к диалогу и готовность прийти на помощь.

"Правозащитник, боевой офицер, кавалер двух Орденов Мужества, на всех своих поприщах он всю жизнь служил России и её людям. Кончина Александра Ильича – огромная, невосполнимая потеря для российского правозащитного движения, для близких, коллег, друзей, для его родной Хакасии", — добавила омбудсмен.

Москалькова выразила соболезнования родным и близким Чистотина.