В Госдуму внесли законопроект об обязательной аккредитации визовых центров

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Законопроект, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров в РФ, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" членами Совета Федерации Константином Косачевым и Олегом Морозовым.

"Вводимая норма предусматривает обязанность визовых центров пройти аккредитацию как условие осуществления услуг, связанных со сбором и обработкой документов, необходимых для получения визы для въезда/выезда, от имени дипломатических миссий и консульских представительств. Определение порядка аккредитации, равно как и установление уполномоченного на осуществление функции по аккредитации органа отнесено к компетенции правительства РФ", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что вводимые нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в сфере выдачи виз с целью защиты прав и законных интересов граждан, в том числе пресечения незаконного распространения и использования персональных данных, и минимизации нарушений в этой сфере.

"Необходимо уточнить, что предлагаемые новеллы ни в какой мере не ограничат права граждан на свободу передвижения, но при этом позволят обеспечить на более высоком уровне их защиту", — говорится в документе.