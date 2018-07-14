Матовников: вместе с властями Северной Осетии будем исполнять майские указы

МАХАЧКАЛА, 14 июл — РИА Новости. Полпредство президента РФ в СКФО вместе с руководством Северной Осетии будет решать стратегические задачи, обозначенные в майских указах 2018 года, определяющих основные направления развития страны до 2024 года, заявил полпред Александр Матовников, посетивший республику с рабочим визитом.

"Определены несколько важнейших направлений нашей совместной работы – это пространственное развитие, инвестиции в инфраструктуру, образование, здравоохранение, технологии и науку. Важными являются меры поддержки экономики, содействие талантливой молодежи. Все это призвано работать на одну задачу – прорывное развитие страны", – сказал Матовников на совещании с руководством РСО-Алании; его слова приводит пресс-служба главы и правительства республики.

По его словам, региональные власти должны тесно взаимодействовать с федеральными для выполнения распоряжения правительства РФ о 28 декабря 2017 года "О перечне мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке".

"Важно, чтобы размер заработной платы работников бюджетной сферы Северной Осетии также возрастал в соответствии с майскими указами", – отметил полпред.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, в свою очередь, подчеркнул, что органы власти республики совместно с полпредством в СКФО предпримут все меры для развития региона и обеспечения стабильности в Северо-Кавказском регионе в целом.