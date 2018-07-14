В Забайкалье более тысячи пострадавших от паводка получили адресную помощь

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спасатели оказали адресную помощь более тысячи жителей Забайкалья, которые пострадали от паводка, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Основные усилия сотрудников МЧС направлены на оказание адресной помощи гражданам, а также восстановление поврежденных водой жилых домов и подворий. Свыше тысячи местных жителей получили необходимую помощь. При этом особое внимание спасатели уделяют маломобильным гражданам и пожилым людям", — сказал собеседник агентства.

Всего к ликвидации последствий паводка привлечены свыше 1318 человек и 351 единица техники, в том числе 46 плавсредств. В готовности к переброске спасателей и эвакуации населения находится четыре вертолета Ми-8, два из которых — от МЧС России.

В настоящее время уровень воды у дамбы высотой 470 сантиметров на реке Чита составляет 280 сантиметров, за сутки уменьшившись на 7 сантиметров. В Чите и пригородных районах вода устойчиво спадает.

Спасатели в течение суток укрепили защитные дамбы, откачали воду с более чем 120 жилых домов и 16 придомовых территорий, расчистили от обломков 11 придомовых территорий и 500 метров автодороги, а также просушили 10 домов.

Паводок в районах Забайкальского края начался 8 июля с Шилкинского района. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — с 1936 года. В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго- и водоснабжение, организована эвакуация жителей. В Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации.