В Приморье внедрят новейшие технологии по обеспечению безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в Приморье будут реализовываться новейшие разработки и технологии в сфере безопасности жизни населения.
В субботу было объявлено, что Пучков стал руководителем предвыборного штаба врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.
Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).