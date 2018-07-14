В Приморье внедрят новейшие технологии по обеспечению безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в Приморье будут реализовываться новейшие разработки и технологии в сфере безопасности жизни населения.

"Все, что касается реализации современных подходов к комплексной безопасности жизнедеятельности населения, в Приморье будет реализовываться в приоритетном порядке. Все новейшие разработки, технологии… Это новые рабочие места, и это тоже перспектива развития края", — сказал он журналистам во Владивостоке.

В субботу было объявлено, что Пучков стал руководителем предвыборного штаба врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).