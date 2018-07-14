Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с пиратством в интернете

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Количество определений Мосгорсуда, поступивших в Роскомнадзор в рамках реализации антипиратского закона, увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что 567 полученных определений касалась защиты исключительных прав на кинематографическую продукцию. На основании 89 определений Мосгорсуда были приняты предварительные меры защиты прав на телетрансляции телеканалов ТВ-3, "Пятница" и Рен ТВ", КХЛ, "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч! Планета", "НТВ ПЛЮС" "СПОРТ ПЛЮС", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1" и "Спорт 2".
"В связи с непринятием мер по удалению информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав операторами связи, в настоящее время ограничивается доступ к 2,2 тысячи интернет-ресурсам", — добавляется в сообщении.