Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с пиратством в интернете

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Количество определений Мосгорсуда, поступивших в Роскомнадзор в рамках реализации антипиратского закона, увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте ведомства.

"За первое полугодие 2018 года в Роскомнадзор поступило 791 определение Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав правообладателей в сети интернет. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года (507)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 567 полученных определений касалась защиты исключительных прав на кинематографическую продукцию. На основании 89 определений Мосгорсуда были приняты предварительные меры защиты прав на телетрансляции телеканалов ТВ-3, "Пятница" и Рен ТВ", КХЛ, "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч! Планета", "НТВ ПЛЮС" "СПОРТ ПЛЮС", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1" и "Спорт 2".

"В связи с непринятием мер по удалению информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав операторами связи, в настоящее время ограничивается доступ к 2,2 тысячи интернет-ресурсам", — добавляется в сообщении.