Врио главы Приморья заявил, что вопрос с пропиской сирот решится на днях

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что на днях ожидается решение о прописке детей-сирот в интернатах, откуда они были выпущены.

"У нас сегодня 7 тысяч детей-сирот, они без жилья. Каждый год у нас по 1 тысячи плюсом идет… Они без жилья и без прописки гуляют… Я был у президента, и решили вопрос по прописке — разрешение такое он дал. Решаем этот вопрос, на днях будет решение, по которому мы будем прописывать их при тех школах-интернатах, откуда они вышли", — сказал Тарасенко в ходе первого заседания его предвыборного штаба.

Он напомнил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным идею о выдаче сиротам жилищных сертификатов. Тарасенко отметил, что сейчас этот вопрос также прорабатывается.

Шесть человек 13 июня начали голодовку на центральной площади Владивостока. Все они — сироты, стоящие на очереди на получение квартиры. В мае с ними встречался Тарасенко, он направил предложения в адрес Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. На следующий день, 14 июня, сироты прекратили голодовку, согласившись заехать во временное жилье, предоставленное властями.

Ранее Тарасенко на встрече с Путиным предложил внести поправки в ФЗ, согласно которым дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получать единовременную выплату для покупки жилья в собственность.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).