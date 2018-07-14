Глава ДПФ предложил учредить в России кубок имени Пикуля по яхтингу

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев выступил с инициативой учредить в России кубок по яхтингу в честь выдающегося российского писателя-мариниста Валентина Пикуля.

Об этом он рассказал РИА Новости по итогам прошедшей в пятницу в киноконцертном зале "Россия" (Москва) Всероссийской литературно-исторической кампании, которая была посвящена 90-летнему юбилею этого автора.

"Учитывая, что на мероприятии присутствовал помощник президента России, который курирует спорт, Игорь Евгеньевич Левитин, я предложил со следующего года проводить кубок имени Пикуля по яхтингу по аналогии с Кубком Жюля Верна", — сказал он.

Переходящий приз Кубок Жюля Верна вручается с 1993 года экипажу яхты за самое быстрое кругосветное, безостановочное плавание под парусом.

Валентин Пикуль родился 13 июля 1928 года в Ленинграде. Он считается одним из наиболее ярких и известных авторов многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.