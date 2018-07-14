"Путин-джан, иди обедать". Как живут люди с необычными именами

Москва, 14 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Считается, что имя влияет на судьбу человека. Однако родители порой понимают это очень своеобразно. Каждый год в российских ЗАГСах регистрируют сотни странных имен, и среди нас появляются Вселенные, Русалки, Тагилы, Путины. В 2017-м даже приняли специальный закон, по которому детей нельзя называть бранными словами, цифрами, с использованием знаков препинания (кроме дефиса), должностей, титулов. Тем не менее фантазию некоторых родителей это не обуздало. О том, как живут люди с нестандартными именами, — в материале РИА Новости.

Мой брат Шойгу

Пока Путин усердно изучает алфавит и пытается читать по слогам, Шойгу не может даже полностью выговорить свое имя. Зато он успешно руководит армией. Правда, игрушечной.

Так своих внуков назвал выходец из Таджикистана Рахмон Джураев. Теперь в деревне Легково Владимирской области, где проживает многочисленная семья Джураевых, шутят, что у них по соседству обосновалась вся политическая элита страны.

Первым из Джураевых громкое имя получил Путин. Вообще, при рождении мальчика нарекли Расулом. Под этим аполитичным именем ребенок прожил год и восемь месяцев. Пока однажды в руки его дедушки не попалась газета, в которой сообщалось, что египетский журналист назвал сына в честь российского президента. В паре с фамилией, правда, получилось не слишком благозвучно — Путин Мухтар.

© Sputnik Внуки Рахмона Джураева: Путин — слева, Шойгу — справа © Sputnik Внуки Рахмона Джураева: Путин — слева, Шойгу — справа

Но у дедушки Расула даже такое посягательство на имя главы государства вызвало ревность: "Почему им можно, а нам нет?" Дело в том, что уже двадцать пять лет, с момента обретения в России новой родины, Рахмон Джураев считает себя ярым патриотом. У себя дома в деревне Легково он даже создал музей Владимира Владимировича.

Рахмон Джураевич спешно созвал семейный совет и сказал, что и в их доме должен жить Путин. Нужно было решить, кого из внуков переименовывать.

— Может, ограничимся Владимиром, — попытались вмешаться родственники.

— Нет, Владимиров много, а Путин должен быть один. Точнее, два. Но один у меня в доме точно.

В таджикских семьях перечить старшему не принято: Путин так Путин. На следующий день Рахмон Джураевич вместе со снохой отправился в ЗАГС города Александрова. Там, конечно, удивились, но отказать не смогли. К тому же в качестве аргумента дедушка принес с собой ту самую газету со статьей об египетском Путине.

Спустя месяц в свидетельстве о рождении экс-Расула значилось: "Джураев Путин Джахонгирович". "Дома мы никогда имя внука не сокращаем, наоборот, даже добавляем к нему суффикс "джан", что переводится как дорогой, уважаемый. Так и говорим: "Путин-джан, иди обедать", — рассказывает дедушка.

Маленький Путин недолго был в этой семье единственным ребенком с громким именем. Через полгода у него родился двоюродный брат. Дедушка решил назвать его Шойгу, ведь министра обороны Рахмон Джураев тоже "очень уважает".

Сейчас Джураеву Шойгу Хуршедовичу чуть больше двух. "Пока он маленький, мы можем позволить себе некоторые вольности, поэтому иногда ласково называем его Шойгушей, — говорит дедушка. — Но потом — только полным именем".

В прошлом году Путин и Шойгу с родителями отправились на историческую Родину в Таджикистан. Таможенники увидели в списке пассажиров первых лиц союзного государства и приготовились к встрече. "По прилете сына со снохой долго расспрашивали, почему у детей такие имена. Потом предоставили машину с мигалкой, на которой вся наша семья доехала до дома", — уверяет дедушка.

© Sputnik Таджик Рахмон Джураев и его внуки — Путин и Шойгу © Sputnik Таджик Рахмон Джураев и его внуки — Путин и Шойгу

Шойгу по характеру спокойный, а вот Путин поколачивает даже старшего брата. Дедушка считает, что мальчик так проявляет лидерские качества. Джураев уже придумал имя следующему внуку — Рамзанкадыр. Именно так — в одно слово. "Мне говорили: может, просто Рамзан? Но ведь Рамзанов много. Как люди поймут, что я в имени своего внука хотел увековечить главу Чечни?"

Вариант, что может родиться девочка, Джураев даже не рассматривает.

Выдуманные дети

Информация о родителях, решивших назвать новорожденных в честь первых лиц государства, появляется в прессе с завидной регулярностью. Из Хакасии сообщали о близнецах Влапунал (расшифровывается как "Владимир Путин — наш лидер") и Выборина. Якобы дети родились в день выборов, поэтому их так и назвали. В департаменте ЗАГС Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия эту информацию опровергли: "Мы проверили базу данных начиная с 1999 года. У нас никогда не было детей с такими именами".

Уткой оказалась и информация о том, что в 2010 году в рязанской семье родилась Единая Россия. Никогда не было и девочки Медмии, названной в честь премьер-министра, а на тот момент президента Дмитрия Медведева. В прессе даже публиковалось интервью с родителями. "Мы долго думали, как назвать нашу дочку. Был бы сын, дали бы ему имя Дмитрий. Но родилась девочка. Мы попробовали сократить "Медведев Дмитрий Анатольевич" до аббревиатуры, и получилось очень красивое женское имя", — вроде как говорил тогда журналистам счастливый отец.

Но сотрудники Управления ЗАГС Омской области Медмию в базе данных не нашли. Хотя рассказали, что в регионе нестандартные имена родители придумывают часто: "Была даже пара, которая хотела назвать ребенка набором букв и цифр. Мы, естественно, их отговаривали. Но так как это происходило до принятия закона, запрещающего при выборе имени использовать цифры, знаки, титулы, повода отказать у нас не было. Они сами потом передумали".

И все же еще одного ребенка, названного в честь российского президента, нам удалось разыскать. Путин Абдулкадер Амануллаевич живет в Дагестане. Пока он вряд ли знает, чье имя носит, мальчику всего год и три месяца. Родился он в семье студентов-медиков из Афганистана. "Вообще, мы отговаривали отца давать ребенку такое имя. И не только потому, что оно ко многому обязывает. Просто ведь это фамилия. Предложили назвать сына Владимиром. Но папа сказал, что он восхищается Владимиром Владимировичем, что назвать сына Путиным — его мечта. Законных оснований отказать ему у нас тогда не было", — объяснили в Управлении ЗАГС города Махачкалы.

Папина Радость

Часто в имена превращают абстрактные понятия или топонимы. Не так давно в Чебоксарах родилась Вселенная. В Кемеровской области живут Кузбас и Минута, в Еврейской автономной области подрастает Биробиджан.

Одиннадцатого января 2013 года в Нижнем Тагиле в семье Андрея и Натальи Шибановых родился первенец по имени Тагил. "Я сам дальнобойщик, у нас почти у всех есть прозвища. Меня называют Тагилом. Так и пошло: Тагил-старший, а в животе у жены — Тагил-младший, — рассказал РИА Новости Андрей. — Когда сын родился, мы с супругой решили узаконить его шуточное прозвище".

Сейчас младшему Тагилу уже пять лет. Отец уверяет, что своим именем ребенок доволен. Да и экзотическим его давно уже никто не считает: "Знаю, что после меня еще несколько пар из нашего города сыновей назвали Тагилами. А мы и вовсе переехали в Краснодарский край, в город Славянск-на-Кубани. Если честно, его имя здесь считают восточным и ставят в один ряд с Тагиром и Мегиром".

Радости Неклюдовой из города Кирово-Чепецка Кировской области 21 год. Она уверена: давать детям распространенные имена не имеет смысла, каждый человек с рождения должен быть индивидуальностью.

© Фото из личного архива Радость Неклюдова © Фото из личного архива Радость Неклюдова

"Я была долгожданным ребенком. Отец, впервые взяв меня на руки, произнес: "Моя радость". Так и решили меня назвать. В ЗАГСе ему сперва отказали. Но папа у меня упорный, он пошел в библиотеку, нашел имя Радость в словаре старославянских имен и предъявил это чиновникам. Им ничего не оставалось, как согласиться и зарегистрировать меня", — пересказывает семейное предание Неклюдова.

Это имя ей очень нравится. При знакомстве она обращается ко всем с просьбой называть ее полностью, а не сокращенно — Рада.

Без курьезов не обходилось. "Когда я работала официанткой и носила бейджик "Радость", многие думали, что это квест. И искали в зале девушек, у которых бы на бейджиках было написано "Счастье", "Удача" и так далее. А в детстве, когда во дворе кто-нибудь кричал "Рада", я всегда откликалась. И сильно обижалась, поняв, что это всего лишь зовут собаку".

Многие не верят, что это ее настоящее имя. Через одного просят показать паспорт. "А увидев документ, говорят: "Ты, наверное, цыганка". Такие реплики больше всего раздражают", — признается девушка.

© Фото из личного архива Радость Неклюдову паспорт просит показать каждый второй. Никто не верит, что это ее настоящее имя © Фото из личного архива Радость Неклюдову паспорт просит показать каждый второй. Никто не верит, что это ее настоящее имя

В Воронежской области есть сразу несколько Царей, Ромэо и Князей. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Как пояснили РИА Новости в Управлении ЗАГС Воронежской области, такие имена любят давать детям цыгане, которых в этом регионе немало.

"Есть один Сталин. Но его так зовут не с рождения. Он имя поменял, вроде как это было его прозвище".

"Какая Виагра? Таких нет"

Совсем уж экзотические имена, как правило, оказываются выдумкой журналистов. Например, в онлайн-изданиях распространена история девочки из подмосковного города Королева, которую якобы назвали Виагрой. Ей даже придумали фамилию, рост и вес при рождении.

"У Виагры Николаевны Алексеевой голубые глаза. Рост девочки — 51 сантиметр, вес — три килограмма 200 граммов, — сообщается в заметке. — Счастливые родители — водитель Николай и домохозяйка Анастасия — объясняют выбор имени тремя причинами. Первая из них — красота и оригинальность, вторая — долгожданному зачатию ребенка поспособствовал одноименный препарат. И третья — давняя любовь к группе "ВИА Гра".

"Ну какая Виагра? О чем вы говорите?" — удивились в Главном управлении ЗАГС Московской области. Но на всякий случай с базой данных сверились. Такой девочки не было даже среди тех, кто решил сменить имя.

Никогда не было и мальчика по имени Салат Латук и девочки Приватизация из Нижнего Тагила. В местном ЗАГСе рассказали, что из необычных у них был разве что мальчик по имени Прахлада. Но и этого ребенка родители уже переименовали, теперь он Юрий.

Зато в Кемеровской области прошел бум на плодово-ягодные имена. Здесь в 2016 и 2017 годах на свет появились Вишня и Малина.

Имя как рекламная кампания

Сотрудники ЗАГСов говорят, что в последнее время тех, кто хочет поменять неблагозвучные или редкие имена, становится меньше. Даже наоборот — некоторые приходят, чтобы взять необычные имена и таким образом выделиться в толпе.

Житель Москвы Ломион Хорвэграуг Морион, видимо, из таких. Он уверяет, что в новом паспорте хотел отразить имена всех своих предков-валлийцев. Забыли уточнить: Ломион Хорвэграуг Морион — это только имя. Есть еще фамилия — Норнорос Яэрэ а’Моритарнон.

© Фото из личного архива Ломион Хорвэграуг Морион Норнорос Яэрэ а’Моритарнон. Для друзей просто Рома © Фото из личного архива Ломион Хорвэграуг Морион Норнорос Яэрэ а’Моритарнон. Для друзей просто Рома

По его словам, трудностей столь длинное имя ему не доставляет. А в незнакомых компаниях и на работе потомок валлийцев представляется Романом. "Сложность возникает только с оформлением банковских карт, которые рассчитаны на определенное количество символов. Но обычно я просто прошу записать на карте одно из моих имен, например, Морион", — уточняет он.

Жительница Санкт-Петербурга Алла Максимова решила стать лицом магазина по продаже электроинструментов, в котором она работала. Условие было одно — поменять имя и фамилию в паспорте. Так как эта рекламная акция была приурочена ко дню глобальных распродаж, представляющая магазин девушка должна была стать Черной Пятницей.

© Фото : из личного архива Аллы Максимовой (Пятницы Чёрной) Паспорт Аллы Максимовой, ставшей временно Пятницей Черной © Фото : из личного архива Аллы Максимовой (Пятницы Чёрной) Паспорт Аллы Максимовой, ставшей временно Пятницей Черной

"Конечно, в ЗАГСе удивились, услышав мою просьбу. Начали язвить: почему, мол, не среда? Но в итоге все сделали. Причем изменила я не только паспорт, но и ИНН, СНИЛС и так далее", — рассказала девушка.

Со странным словосочетанием вместо имени и фамилии она прожила полтора года, после чего вернула себе данное родителями имя. "Я по образованию социолог, и мне было интересно проследить за реакцией людей. Могу сказать, что многим все равно, как тебя зовут. Да, первое время могут посмеиваться. Но потом привыкают. Тем более Аллой я все же представлялась чаще, чем Пятницей".

Тем не менее из-за слишком экзотического имени у детей нередко развиваются комплексы. Поэтому психологи советуют родителям не впадать в крайности. Кроме того, важно, чтобы имя сочеталось с фамилией и отчеством.