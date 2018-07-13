Исследование: в России общественным Wi-Fi пользуются всего 10% граждан

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Общественными Wi-Fi-сетями в России предпочитают пользоваться всего 10% граждан; россияне говорят о нехватке Wi-Fi-зон в местах отдыха, в общественном транспорте и в образовательных и медицинских учреждениях, сообщила РИА Новости руководитель проекта МГЕР "МедиаГвардия" Анна Рогачева.

"Мы провели мониторинг общественного мнения и выяснили, что одним из ключевых недостатков является нехватка точек общественного Wi-Fi в регионах. Участие в исследовании, которое мы проводили в июне-июле, приняли 4578 человек из всех регионов России… В ходе мониторинга стало известно, что сбои в работе мобильного интернета отмечают более 30% пользователей. Наиболее подвержены таким сбоям жители регионов Поволжья, Дальнего Востока и Сибири", — сказала Рогачева.

Так, по данным МГЕР, наименее распространенным в России являются общественные сети — предпочтение им отдают всего 10% пользователей. "Наиболее часто общественными сетями пользуются жители ЦФО, УФО и ЮФО", — уточнила Рогачева.

Порядка 60% участвовавших в исследовании отмечают нехватку Wi-Fi-зон на улицах и бульварах, 44% — в парках и скверах, 37% — в общественном транспорте, 51% — в образовательных учреждениях, еще 37% — в учреждениях здравоохранения. При этом 90% опрошенных сказали, что ежедневно пользуются интернетом, а его качеством в большей степени довольны жители ЦФО (84%), ЮФО (75%) и СЗФО (73%). В целом, по данным опроса, работой интернета довольны 62% россиян.

"Наиболее популярным видом интернет-соединения стали мобильные сети, предпочтение им отдают 57% россиян. Лидерами по использованию мобильного интернета стали жители ПФО, СФО и СКФО. Вторым по популярности видом интернет-соединения стал домашний и корпоративный интернет — 27%. Предпочтение ему отдают жители СЗФО, ЮФО и ДФО", — добавила Рогачева.

Следующим этапом мониторинга, добавила собеседница агентства, будет проверка общественных пространств на наличие публичных Wi- Fi-зон, "а также составление перечня адресов общественных мест и учреждений, на территории которых требуется обеспечить качественную работу общественной интернет-сети".