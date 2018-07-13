В Якутии наградили "Дипломатов будущего"

ЯКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Победители и призеры деловой ролевой игры "Дипломаты будущего", организованной в рамках Международных интеллектуальных игр, награждены в Якутске; в ходе игры школьники смоделировали заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО и приняли итоговый документ, который войдет в перечень отчетной документации по патронату ЮНЕСКО Международных интеллектуальных игр, сообщает пресс-центр МИИ.

© Фото : пресс-центр МИИ Победители и призеры деловой ролевой игры "Дипломаты будущего" в Якутске © Фото : пресс-центр МИИ Победители и призеры деловой ролевой игры "Дипломаты будущего" в Якутске

В номинации "Лучший автор резолюции" победителем назван Вадим Петров, "Лучшим делегатом" стала Алиса Зенькина из Калининградской области, которая учится в экономико-дипломатическом классе с углубленным изучением дипломатии. Она уже имеет опыт дипломатических выступлений, успела побывать в качестве делегата в Риге и Илаве (Польша) на заседании молодежного европейского парламента. "В первую очередь, для меня очень отрадно то, что меня пригласили участвовать в Международных интеллектуальных играх. Они дали мне огромный опыт. Это большой вклад в мое будущее", — приводят организаторы слова Зенькиной.

Как отметила на церемонии награждения директор Республиканского ресурсного центра "Юные якутяне" — Регионального модельного центра дополнительного образования Мария Петрова, все игроки показали высокий уровень подготовки, хорошие ораторские, деловые качества, умение дискутировать. "Призываю вас в будущем всегда находить силы, место и время для того, чтобы обеспечивать равенство возможностей для разных категорий людей, чтобы вы росли чуткими людьми, неравнодушными к проблемам людей", — привели в пресс-центре ее слова.

Деловая ролевая игра "Дипломаты будущего" в формате дебатов "Модель ООН" прошла 10 июля в рамках МИИ в СВФУ имени М.К. Аммосова в Якутске.

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