Мединский поддержит включение произведений Пикуля в школьную программу

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский готов поддержать предложение вдовы писателя Валентины Пикуля Антонины Пикуль о включении его произведений в списки литературы для школьников.

В пятницу состоялось вручение международной литературной премии имени Валентина Пикуля. Лауреатами награды стали Владимир Мединский, писатели Канта Ибрагимов и Юрий Лощиц. Также на церемонии присутствовала вдова писателя Антонина Пикуль, которая предложила министру включить произведения автора в списки литературы для школьников.

"Я посмотрела списки обязательной литературы, Пикуля нигде нет… Мне кажется, что все-таки это надо исправить", — сказала Пикуль.

Мединский отметил, что это предложение поддерживает.

"Давайте сделаем так: это не совсем наша тема, но если Союз писателей сформирует позицию, а вы выберете произведения, то я готов сам с Васильевой (министр просвещения Ольга Васильева – ред.) переговорить. Это произведения на стыке литературы и истории, они могут быть вдвойне полезны для школьников. Его (Валентина Пикуля – ред.) просветительская роль колоссальна. Я бы поддержал", — сказал Мединский.