Совфед одобрил закон о действии электронных виз на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о расширении действия электронных виз в Дальневосточном федеральном округе на аэропорты региона.

Закон предоставляет возможность распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО.

Упрощенный порядок въезда иностранцев по электронным визам будет распространен на аэропорты в городах Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово).

На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространяться на основании решений правительства Российской Федерации по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами.

Как ожидается, принятие закона позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов и положительно отразится на экономике ДФО в целом.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.