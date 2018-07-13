В историческом центре Выборга появится первая пешеходная зона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Проспект Ленина в Выборге станет первой пешеходной зоной в историческом центре города, заявил губернатор Александр Дрозденко на обходе по подготовке праздничных мероприятий ко дню рождения Ленинградской области.

"Первые работы по реставрации фасадов исторических зданий будут завершены к празднику. До 2020 года планируем полностью выполнить фасадные работы на проспекте. Наряду с Рыночной и Красной площадью первая пешеходная зона в центре должна стать гордостью для жителей города и точкой притяжения туристов", — подчеркнул глава региона.

Также Дрозденко сообщил, что в план проектирования и реставрации на 2019 год включен Дом купца Сергеева. Губернатор дал поручение по завершении реставрационных работ разместить в здании по проспекту Ленина, 14А представительство губернатора, сотрудников департамента охраны культурного наследия, администрацию городских памятников культуры.

С 2016 года историческое здание находится в собственности Ленинградской области.

В целом на подготовку города к проведению областного торжества выделено 1,3 миллиарда рублей. Ведутся работы по обновлению фасадов и капитальному ремонту 13 многоквартирных домов — объектов культурного наследия, обновлению архитектурных памятников, замене дорожного покрытия и приведению в порядок прилегающих к проезжей части территорий, ремонту наружного освещения, благоустройству сквера Молодежи и пяти дворов. В этом году праздничное театрализованное шествие в честь дня рождения региона будет посвящено гербам и их истории. В колоннах можно будет увидеть рыцарей, дам, глашатаев. Будет обеспечен максимальный доступ жителей и гостей к площадкам праздничных мероприятий.

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