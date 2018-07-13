В Ульяновской области проходит форум "Инженеры будущего-2018"

УЛЬЯНОВСК, 13 июл — РИА новости. Молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты технических специальностей из более чем 50 субъектов Российской Федерации и 42 стран мира принимают участие в работа проходящего в Ульяновской области VII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего — 2018", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

Официальными организаторами и соорганизаторами форума выступили Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи и Лига содействия оборонным предприятиям.

По словам организаторов форума, его основная задача — повышение профессиональных компетенций технически ориентированной молодежи, обогащение ее знаниями в области современных технологий производства и развитие творческого потенциала будущих и действующих инженеров.

Участники форума будут разрабатывать собственные проекты, проходить обучение у лучших педагогов ведущих вузов страны, посетят крупнейшие предприятия Ульяновской области.

В пресс-службе отметили, что в регионе доля абитуриентов, поступивших на инженерные специальности, начиная с 2015 года, стала превышать 50% от общего числа первокурсников. При этом большинство будущих инженеров учится на бюджетной основе.

"Мы лидеры в области машиностроения, один из самых главных регионов в сфере станкостроения, у нас активно развивается автомобилестроение, ядерные технологии, оборонно-промышленный комплекс. Мы хорошо встроены в цепочку производства высокотехнологичных продуктов совместно с мировыми лидерами. Я думаю, что те ребята, которые сегодня к нам приехали, знают, ради чего они здесь. Они все получили уникальную возможность приобрести новые знания, навыки, умения, показать себя крупным руководителям огромных предприятий", — сказал, выступая на церемонии открытия форума, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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