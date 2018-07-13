МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило проект создания координационного совета по проведению в стране Десятилетия детства, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в документе.

Отмечается, что к основным задачам координационного совета предлагается отнести обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, а также организацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, общественных объединений, научных и других организаций по реализации этих мероприятий.

Кроме того, совет будет заниматься подготовкой предложений по определению приоритетных направлений и мероприятий государственной политики в интересах детей, а также взаимодействовать с координационными структурами по осуществлению мероприятий в регионах.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.