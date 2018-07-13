В Свердловской области поддержали изменения пенсионного законодательства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Свердловской области на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления одобрили проект федерального закона об изменении пенсионного законодательства, говорится в сообщении парламента.
Тридцатое заседание комитета состоялось в четверг под председательством Михаила Ершова. В работе комитета приняли участие депутаты, заместитель министра социальной политики Свердловской области Сергей Золотов, представители администрации губернатора, прокуратуры, работники аппарата и помощники депутатов ЗС.
"Депутаты рекомендовали одобрить законопроект в первом чтении, а также приняли решение организовать обобщение предложений по данному законопроекту, поступающих от организаций и граждан, к его рассмотрению во втором чтении", — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.