"Уже работают до 65 и больше": в МИД рассказали о пенсиях дипломатов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Когда дипломаты выходят на пенсию, из чего она состоит, как на неё влияет география и боевые действия, и как может отразиться на российском дипломатическом корпусе изменение пенсионного законодательства – обо всем этом рассказали РИА Новости в МИД РФ, а также ветераны дипломатической службы.

Выход на пенсию, стаж

В департаменте информации и печати МИД РФ РИА Новости сообщили, что в "соответствии с нынешней редакцией закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (№ 79-ФЗ от 27 июля 2004 года в редакции от 19.12.2016 г.) дипломаты имеют право нахождения на государственной службе до 65 лет, когда подавляющее большинство из них предпочитают выходить в отставку".

При этом в департаменте указали, что "этим правом пользуются в равной степени как мужчины, так и женщины".

Там оговорились, что сотрудники министерства, достигшие установленного законом пенсионного возраста для госслужащих (в 2018 году он составляет 61 год для мужчин и 56 лет для женщин), могут по их собственному желанию уйти с госслужбы и до достижения 65-летнего возраста при условии наличия у них стажа госслужбы минимум 16 лет (в 2018 года).

В российском МИД отметили, что "возраст, необходимый для выхода на пенсию за выслугу лет, каждый год будет возрастать на полгода вплоть до 2026 года (для женщин – до 2032 года с учетом увеличения их пенсионного возраста до 63 лет)". "Соответственно, минимальный стаж госслужбы для пенсии возрастет к 2026 году до 20 лет", — сообщили в департаменте информации и печати.

Размер пенсии

В ДИП российского МИД указали, что "размер пенсии дипломатов зависит от среднемесячной зарплаты по занимаемой должности за последние 12 месяцев и стажа трудовой деятельности, как и для всех работников в нашей стране".

Говоря о том, когда в последний раз повышалась пенсия сотрудников министерства, в российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что "повышение пенсий за выслугу лет осуществляется при увеличении окладов сотрудников министерства". "В последний раз это произошло в начале этого года, когда оклады в МИД России были увеличены на 4%. Выросли, соответственно, и пенсии", — добавили в департаменте.

Опрошенные РИА Новости бывшие дипломаты рассказали, как на практике обстоит дело с размерами пенсий.

Так, замруководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе сообщил, что пенсии у всех дипломатов отличаются. "Даже у послов разные пенсии. Зависит от того, в какой стране он был, сколько раз он был послом. Выслуга лет также имеет значение", — отметил он. "Если человек работал в стране со сложными условиями, с тяжелым климатом или в военной обстановке, к зарплате всегда платится надбавка", — пояснил Орджоникидзе. Как указал дипломат, пенсия зависит от должности, которую занимал человек в МИД. "Конечно, у заместителя министра пенсия будет выше, чем у советника. Те, кто был в ранге чрезвычайного и полномочного посла, у тех пенсия побольше", — добавил он.

"Большинство начальников департаментов и все заместители министра, естественно, имеют ранг чрезвычайного и полномочного посла. Им на пенсии, как правило, оставляют медобслуживание управления делами президента – это единственная льгота", — отметил Орджоникидзе.

В свою очередь, бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов отметил, что "пенсия дипломата практически не отличается от стандартной пенсии". "Есть, конечно, категории дипломатов, которые занимали высокие, приравненные к государственным должностям посты, ряд послов в крупных странах, награжденные орденами – у них, конечно, пенсия несколько выше. А так, у других она совершенно обычная, как у государственных служащих", — указал он.

Влияние изменений пенсионного законодательства

Высказываясь по теме того, как предложенный правительством вариант изменения пенсионного возраста может отразиться на российских дипломатах, в МИД разъяснили, что "в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ возраст для пенсии по старости для госслужащих повышен до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин".

"Таким образом, реформа пенсионной системы, предложенная правительством Российской Федерации для всего населения, уже действует применительно к российской госслужбе, включая сотрудников МИД, с января 2017 года", — заключили в департаменте российского МИД.

По мнению бывших дипломатов, изменение пенсионного законодательства не повлияет на работу их коллег в министерстве иностранных дел России.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Петр Стегний, ранее занимавший должность посла России в Турции, Израиле, Кувейте, указал РИА Новости, что "сам ушел где-то в 66 лет на пенсию". "И это нормальный возраст – 65-66 лет. Я знаю много послов, которые дотягивали до этого возраста", — уточнил он. По словам Стегния, согласно мидовской практике, зачастую послы продолжают работать на своих должностях до 65-летнего возраста, а иногда и дольше. "Если человек за границей, и он добрался до уровня посла или посланника, то, в зависимости от деловой целесообразности, его могут и дальше оставить в стране. Если он оброс уже связями или там какой-то важный этап развития отношений со страной, то могут продлить", — поделился он.

Бывший заместитель генсека ООН Орджоникидзе рассказал, что сегодня в МИД РФ в 60 лет уходят на пенсию средний и младший состав. "А так до 65 работают. То есть, на старшем дипломатическом составе повышение пенсионного возраста никак не скажется", — указал он.

В свою очередь, бывший посол Панов отметил, что для дипломатов вполне приемлемо повышение пенсионного возраста до 65 лет, "потому что люди имеют опыт, навыки и могут их передавать молодежи, да и сами еще готовы активно работать". "С другой стороны, если старшее поколение займет все руководящие должности, то для молодежи будет меньше шансов продвигаться вперед. Но в целом, я думаю, что для дипломатов – это вполне приемлемая цифра", — заключил он.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.