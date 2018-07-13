Более трех тысяч юных липчан отдохнут летом по социальным путевкам

ЛИПЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Тамбовская область выделила в 2018 году из регионального бюджета 136,6 миллиона рублей на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 10,6 миллиона рублей больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Во вторую смену в детских оздоровительных лагерях по бесплатным социальным путевкам отдыхают 553 ребенка. Это дети с ограниченными возможностями здоровья или инвалиды, а также из малообеспеченных или многодетных семей, дети одиноких родителей.

"Всего за лето по линии соцзащиты планируется оздоровить 3195 детей, 603 ребенка уже отдохнули в первую смену в лагерях Липецкой области, в том числе, в "Белой березке", "Звездном", "Березке", "Олимпе", "Чайке", "Аргамач Пальне", "Спартаке", а также в реабилитационно-оздоровительном центре "Лесная сказка". Кроме того, 30 юных жителей Липецкой области с 4 по 24 июня отдыхали в Крыму. На побережье Черного моря в детский оздоровительный комплекс "Дружба", расположенный в Сочинской курортной зоне, отправятся еще 170 ребят. Кроме стационарных лагерей, 80 детей смогут отдохнуть в палаточном лагере "Исток" в Воловском районе", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из областного бюджета в 2018 году выделено 136,6 миллиона рублей. Это на 10,6 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Всего в 2018 году по социальным путевкам отдохнут 5465 детей из Липецкой области. Постоянное внимание вопросам организации летней оздоровительной кампании уделяет глава региона Олег Королев. "Разнообразный и содержательный летний отдых запомнится ребятам надолго. Кроме того, на протяжении ряда лет мы видим выраженный оздоровительный эффект", — сказал РИА Новости глава региона.

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