Московские аспиранты с 1 сентября получат льготны на проезд

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о распространении льготы на проезд в общественном транспорте для аспирантов столичных вузов, она начнет действовать с 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 1 марта 2018 года мы ввели их (льготы — ред.) для ординаторов. Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки. Просчитав возникающие расходы, приняли решение: с 1 сентября 2018 года аспиранты получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте, как студенты и ординаторы", — написал Собянин в своем персональном блоге в пятницу.

Он уточнил, что этой льготой смогут воспользоваться 50 тысяч человек.