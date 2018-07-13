В ФАПах Чувашии в этом году приступят к работе 40 фельдшеров

ЧЕБОКСАРЫ, 13 июл — РИА Новости. С начала этого года по программе "Земский доктор" к работе на селе в Чувашии приступили пять земских фельдшеров, а в целом же в этом году в фельдшерско-акушерских пунктах республики по программе планируется принять 40 фельдшеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

С начала этого года к работе на селе в Чувашии приступили пять земских фельдшеров, а в целом же в этом году в фельдшерско-акушерских пунктах республики планируется принять 40 фельдшеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

При этом он напомнил, что с этого года программа по привлечению медицинских специалистов в сельскую местность "Земский доктор" распространяется и на фельдшеров, которые в селах фактически выполняют функции врачей.

Согласно этой программе фельдшеру, который готов уехать работать в сельскую местность на пять лет, будет выделяться единовременная компенсационная выплата в размере 500 тысяч рублей.

Собеседник агентства напомнил, что с начала реализации программы "Земский доктор" в сельскую местность республики удалось привлечь 380 молодых врачей-специалистов.

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