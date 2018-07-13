В Москве на выходные закроют участок Филевской линии метро

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Движение поездов между станциями метро "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии московского метро будет приостановлено 14 и 15 июля в связи с ремонтом, сообщила пресс-служба подземки.

"14 и 15 июля будет приостановлено движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии. В период временных ограничений будут продолжены работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции "Багратионовская", — говорится в сообщении.

Для пассажиров в выходные дни на вход и выход будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Метрополитен возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 5.30.