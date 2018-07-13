В столице запустят праздничный трамвай в честь Дня московского транспорта

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украшенный светодиодными огнями трамвай запустят в столице по маршруту № 39 между станциями метро "Университет" и "Чистые пруды" в честь Дня московского транспорта, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Ко Дню московского транспорта, который пройдет в субботу, в столице запустят трамвай, украшенный светодиодными огнями. Он будет курсировать по маршруту № 39 от метро "Университет" до Чистых прудов", — говорится в сообщении.

По данным генерального директора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова, которые приводит пресс-служба, праздничный трамвай можно увидеть с пятницы по воскресенье с 5 вечера до 2 часов ночи.

Подчеркивается, что маршрут № 39 пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо множества старинных домов и усадеб исторического центра столицы, из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.