Котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Два котенка дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в Московском зоопарке от дикого зверя, спасенного в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Российские пограничники нашли леопарда Николая летом 2015 года на территории национального парка "Земля леопарда". У котенка была повреждена лапа — на ней не было трех пальцев. По словам специалистов, Николай травмировал ее, попав в браконьерский капкан. В 2016 году зверя поселили в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, там ему подобрали пару — самку Акру.

"Два котенка дальневосточного леопарда родились в питомнике Московского зоопарка. Они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы: их отец – пятнистый хищник Николай. Мать Акра приехала из зоопарка Таллина. Николай — первый дальневосточный леопард, который попал в зоопарк с 1956 года, когда запретили отлов этого вида", — сказала Окулова.

По ее словам, с появлением на свет котят Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он – первый носитель "новой крови" из дикой природы с 1956 года. В будущем потомки Leo 80M могут вернуться в леса юга Дальнего Востока, отметила Окулова.

"Оба малыша – самцы. Котята отлично себя чувствуют и гармонично развиваются. По нескольку раз в день мать тщательно вылизывает их, а также переносит из берлоги во внешний вольер, где детеныши могут порезвиться. Пока они питаются только материнским молоком, а мясо начнут есть только в трехмесячном возрасте. Леопард Николай не участвует в выращивании и воспитании потомства – у большинства крупных кошек детенышами занимается только самка", — добавила собеседница.

Котята родились в июне, но мать скрывала их в берлоге, только в июле сотрудникам зоопарка удалось осмотреть детенышей. В Московском зоопарке планируют передать подросших котят в один из ведущих зоопарков мира, где они смогут обзавестись собственным потомством.

Дальневосточный леопард – редчайший хищник, внесенный в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 84 взрослых особи леопарда и 19 котят. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это – потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.