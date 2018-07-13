В центре Петербурга ограничат движение для репетиции военно-морского парада

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Движение автомобилей в центре Санкт-Петербурга ограничат в пятницу из-за репетиции военно-морского парада, сообщается на официальном сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте 29 июля. Кроме кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота участие в параде примут пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации БФ.
Генеральная репетиция парада пройдет 22 июля.