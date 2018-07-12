Главный редактор "Коммерсанта" временно покинул пост

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Шеф-редактор издательского дома "Коммерсантъ" и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев с понедельника покинет свой пост по личным обстоятельствам, сообщил РИА Новости гендиректор издательского дома Владимир Желонкин.

"С понедельника он уходит по личным обстоятельствам. Он не увольняется", — сказал Желонкин.

Он отметил, что будет временно исполнять обязанности Яковлева.

"Совет директоров попросил меня исполнять его обязанности. С понедельника я приступаю", — сказал собеседник агентства.

На вопрос, может ли Яковлев спустя какое-то время вернуться к своим обязанностям, Желонкин ответил утвердительно. "Да, может", — сказал он.