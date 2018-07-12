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Губернатор: рязанские росгвардейцы выполняют задачи на высшем уровне

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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии. Архивное фотоАвтомобиль Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РЯЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости. Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал Виктор Золотов и губернатор Рязанской области Николай Любимов вручили награды бойцам отдела Росгвардии региона, отличившимся на оперативно-служебных заданиях, которые выполняют на высшем уровне, сообщает в четверг облправительство.

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Отмечается, что глава Росгвардии прибыл в четверг в Рязанскую область с рабочей поездкой. Вместе с губернатором Золотов посетил учебно-тренировочную базу отдела Росгвардии региона, где они возложили цветы к мемориалу, установленному в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, ознакомились с материально-техническим оснащением базы.

Также Виктор Золотов и Николай Любимов вручили бойцам подразделений ОМОН и СОБР награды: медали Росгвардии "За проявленную доблесть", знаки губернатора "240 лет Рязанской губернии" и ценные подарки. Поздравляя бойцов с полученными наградами, Любимов отметил, что к сотрудникам службы, созданной решением президента России, предъявляются особые требования.

"В подразделениях Росгвардии служат люди долга и чести, преданные своему делу и стране. Рязанские гвардейцы достойно несут службу. Они не раз доказали способность на самом высоком профессиональном уровне выполнять важнейшие задачи. Лучшим сегодня вручены награды", – сказал губернатор, слова которого приводит правительство региона.

Любимов подчеркнул, что правительство региона и отдел Росгвардии области работают в тесном взаимодействии, и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества в решении задач по охране правопорядка и обеспечению социально-политической стабильности в регионе.

По словам Золотова, в первом полугодии сотрудники отдела Росгвардии по Рязанской области продемонстрировали хорошие результаты работы, в том числе при проведении спецопераций. Золотов обратил внимание на то, что рязанские гвардейцы успешно выполняют задачи по обеспечению безопасности людей не только в области, но и за ее пределами, в том числе во время проведения мероприятий чемпионата мира по футболу, в Северо-Кавказском регионе.

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"Рязанскими сотрудниками СОБР и ОМОН все задачи выполнены на "отлично". Благодарю всех за высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу. Достигнутые результаты свидетельствуют о высоком потенциале рязанских подразделений Росгвардии", — цитирует облправительство Золотова.

Глава Росгвардии и Любимов посетили также второй этап показательных тактических учений 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рыбновском районе Рязанской области. В мероприятии еще приняли участие командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, уточняется в сообщении.

Всего в учении задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих – личный состав Рязанского парашютно-десантного полка, усиленного инженерно-саперными подразделениями, подразделениями специального назначения, артиллерии и противовоздушной обороны. Кроме того, в учениях принимают участие более 500 единиц военной техники, из них около 200 бронированной, а также более восьми типов самолетов военно-транспортной авиации, включая Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76, Ан-26, дополняется в сообщении.

"Во время учения десантникам предстояло уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника, форсировать водную преграду во время передислокации и захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил", — информируют областные власти. Маневры продлятся до 13 июля.

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