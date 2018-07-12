В Госдуме выступили за оснащение аптечек в самолетах дефибрилляторами

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Современные дефибрилляторы довольно просты в использовании, и спасти жизнь человеку можно даже без медицинского образования, их необходимо вернуть в самолетные аптечки, считает глава экспертного совета по медицине на транспорте при комитете Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что дефибрилляторы, которые находились в аптечках, предназначенных для профессиональных врачей на бортах, попали под запрет.

"Дефибрилляторы на транспорте должны быть, в том числе и на самолетах. Ведь при отсутствии врача среди пассажиров при сердечном приступе больше ничто не сможет помочь человеку выжить. На спасение человека с внезапной остановкой сердца есть не больше 10 минут. Современный АНД — это автоматический наружный дефибриллятор, собранный в небольшую коробку, где также находятся ножницы, дезинфицирующая салфетка, перчатки, маска для искусственного дыхания и бритва. АНД нужен, если у человека возникла внезапная остановка сердца", — сказал Огуль РИА Новости.

Он пояснил, что наиболее распространённой причиной остановки сердца является желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков — нарушения сердечного ритма, когда электрическая активность сердца есть, а правильных сокращений, благодаря которым сердце выталкивает кровь, нет. В результате возникает остановка кровообращения, то есть клиническая смерть. Когда используется АНД, два электрода накладываются на грудь, аппарат проводит электрокардиографию и понимает, нужен ли разряд, чтобы остановить фибрилляцию и дать сердцу возможность начать биться в правильном ритме. Если разряд нужен, устройство оповещает об этом голосом, и даже случайный спасатель, не врач, может нажать кнопку, пояснил депутат.

По его словам, в прошлом году вопрос оснащения АНД российских аэропортов, самолетов, вокзалов, поездов, поликлиник, торговых центров, депутаты начали прорабатывать совместно с Минздравом и Минпромторгом. Депутат отметил, что во многих странах автоматические наружные дефибрилляторы размещены в общественных местах.

"В самолетах российских авиакомпаний есть ниши для установки дефибрилляторов. И они не должны пустовать, я считаю. Все, что может помочь в спасении человека, должно присутствовать на транспорте", — заявил Огуль.

При этом он также согласился с действующей системой, при которой на борту находится три вида аптечек: так называемая аптечка бортпроводников для оказания первой помощи, аптечка для аварийных ситуаций и аптечка только для профессионального врача, который может находиться в салоне.

"Правильно, что в укладке планируют выделить специальную аптечку для врача, так как есть медикаменты, правильно применять которые может только врач. Я сам сталкивался с подобными ситуациями, мне случалось помогать людям во время приступа. Но, с другой стороны, среди пассажиров может и не оказаться ни врача, ни медсестры. И что тогда? Второй вопрос, каким образом можно проверить, на самом ли деле врач человек, назвавшийся врачом. Такое тоже может случиться. Но в целом со специальной аптечкой для врача все совершенно правильно", — сказал депутат.