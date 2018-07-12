МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экологи и специалисты Федеральной сетевой компании ЕЭС, объединившиеся для сохранения биоразнообразия и предотвращения гибели занесенного в Красную книгу России дальневосточного аиста, содействовали удвоению численности этих птиц в Амурской области, сообщили в пресс-службе ПАО "ФСК ЕЭС".

По информации компании, Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Амурская коалиция общественных организаций объявили 2018 год Годом дальневосточного аиста, который внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. В Приамурье экологи и энергетики объединили усилия для спасения популяции редкой птицы. С 2013 года WWF и Федеральная сетевая компания ЕЭС взаимодействуют в области сохранения биоразнообразия и предотвращения гибели птиц.

"Человек изменил среду обитания птиц — в Приамурье аисты все чаще строят гнезда не на деревьях, а на опорах ЛЭП. Это позволяет им защититься от естественных врагов и освоить территории, ранее непригодные для обитания", — цитирует пресс-служба директора общественной экологической организации "АмурСоЭС" Юрия Гафарова.

"Нештатные ситуации с участием пернатых на магистральных линиях электропередач — это каждый пятый случай. Мы оборудуем опоры специальными устройствами, чтобы птицы могли безопасно строить гнезда на наших объектах. Помогая сохранить аиста, мы повышаем и надежность сетей, обеспечение потребителей", — приводятся в сообщении слова директора Амурского филиала Федеральной сетевой компании ЕЭС Александра Кривошеева.

По оценке WWF и "АмурСоЭС", с начала 2000-х годов численность дальневосточного аиста в Амурской области увеличилась вдвое — до 220 пар. Всего в мире сейчас осталось около 4 тысяч особей. По словам старшего координатора проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF Анны Барма, сокращение популяции дальневосточного аиста может свидетельствовать об ухудшении экологической ситуации, рост — об изменении ситуации в лучшую сторону, говорится в сообщении.