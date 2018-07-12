МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной математической олимпиаде, российская сборная вошла в тройку лучших команд мира, сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

"Сборная команда российских школьников показала блестящий результат на завершающейся 59-ой Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Российские школьники завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады. Всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. В прошлом году наша сборная остановилась на 11 месте", — говорится в сообщении.

С победой на международной олимпиаде школьников поздравила министр просвещения Ольга Васильева.

"Успех нашей команды на олимпиаде в Румынии заслуженный. Талант и труд в совокупности с волевыми качествами ребят обеспечили России попадание в тройку сильнейших стран-участников олимпиады. И это, конечно, подчёркивает статус России как великой математической державы. Я искренне поздравляю ребят и их наставников", — приводит пресс-служба слова министра.

В этом году в сборную России вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга и Сергей Лучинин из Кирова.

Как добавили в министерстве, руководителем сборной команды России на 59-й Международной математической олимпиаде, как и в прошлом году, выступил Назар Агаханов, член консультативного совета международной математической олимпиады, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук, руководитель отделения математики лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ.