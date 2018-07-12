Подозреваемого в нападении на пермскую школу отправили на лечение

ПЕРМЬ, 12 июл — РИА Новости. Одного из напавших на пермскую школу подростков переведут на два месяца в психиатрическую лечебницу, сообщили РИА Новости в канцелярии суда Мотовилихинского района Перми.

В четверг Мотовилихинский районный суд рассмотрел два материала в отношении подростков, подозреваемых в организации нападения на пермскую школу № 127. Драка с поножовщиной в образовательном учреждении произошла в январе. В ней пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Двум несовершеннолетним нападавшим было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО и направлены на проведение судебно-психиатрической экспертизы. С тех пор суд несколько раз продлял арест подозреваемых.

"Сегодня в отношении одного подростка было вынесено решение о переводе его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, на два месяца", — сообщили агентству в суде.

В канцелярии также добавили, что в отношении второго фигуранта уголовного дела было принято "постановление о продлении сроков содержания его под стражей также сроком на два месяца, то есть по 14 сентября".