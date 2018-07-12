Минфин разрабатывает законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который призван модернизировать систему формирования пенсионных накоплений, будет вынесен на общественное обсуждение через месяц, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

"Мы через месяц разместим законопроект на общественное обсуждение. Мы должны его доработать", — сказал в четверг Моисеев.