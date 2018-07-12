Минтруд: средства на индексацию пенсий будут предусмотрены в бюджете

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Все средства на индексацию пенсий на тысячу рублей в год будут предусмотрены в бюджете, заявил директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев.

В четверг Игнатьев выступил на круглом столе "Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России", организованном Торгово-промышленной палатой, и представил законопроект о повышении пенсионного возраста, который правительство внесло в июне в Госдуму.

"Законопроект – реальная возможность повысить пенсии не на 500 рублей, как мы это делали в последние годы, а в два раза больше – на тысячу рублей, и ориентировочно это превысит инфляцию также в два раза", – цитируют в пресс-службе Минтруда слова Игнатьева.

"В рамках бюджета все средства будут предусмотрены", – подчеркнул Игнатьев.

Представитель министерства также обозначил проблему изменения соотношения граждан в трудоспособном возрасте и пенсионеров. "Сейчас мы движемся к показателю один к одному: один трудоспособный гражданин, за кого полноценно уплачиваются страховые взносы, будет содержать одного пенсионера", — пояснил он.

Игнатьев также сообщил, что в настоящее время поступающий объем страховых взносов от работодателей не покрывает всех расходов на выплату пенсий.

Руководитель департамента рассказал об опыте других государств по повышению пенсионного возраста. "Все страны – от Норвегии, Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании до Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана – приняли решении о повышении пенсионного возраста. Единственной страной на постсоветском пространстве, которая не приняла такого решения, остается Российская Федерация. Узбекистан уже заявил о том, что он будет приводить свой пенсионный возраст до общепризнанного уровня", – отметил Игнатьев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет второе и третье, окончательное, чтение.

В материалах к законопроекту отмечается, что он создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Члены кабмина отмечали, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию порядка 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.