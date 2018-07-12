В Якутии стартовали "Игры роботов"

ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости. "Игры роботов" стартовали в рамках проходящих в Якутске Международных интеллектуальных игр, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИИ.

Участники соревнования — 40 юных робототехников, разбитых на 20 команд по два человека в каждой, представляющих Якутию и Казахстан. Конкурс включает разработку модели робота (конструирование и программирование) и выполнение соревновательных заданий по трем категориям: кольцевые гонки, грузовой порт (сортировка и доставка груза) и сумо.

"Некоторые этапы покажутся достаточно трудными для начинающих робототехников", — отметил директор Малой компьютерной академии СВФУ Василий Максимов.

После трех дней состязаний лучшие команды определятся по каждому направлению, отдельно выявят абсолютного победителя "Игр роботов". Оценивать выступления ребят будут 8 экспертов, в числе которых ученые из Кореи и Японии.

"Игры роботов" входят в конкурсную программу МИИ. Команде-победителю в классической конкурсной программе Игр (международная научная конференция, международная предметная олимпиада, "Игры роботов", IT хакатон, 3D-прототипирование) будет вручен Большой научный кубок МИИ.

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