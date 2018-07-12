В Якутии стартовали "Игры роботов"

ЯКУТСК, 12 июл — РИА Новости. "Игры роботов" стартовали в рамках проходящих в Якутске Международных интеллектуальных игр, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИИ.
"Некоторые этапы покажутся достаточно трудными для начинающих робототехников", — отметил директор Малой компьютерной академии СВФУ Василий Максимов.
После трех дней состязаний лучшие команды определятся по каждому направлению, отдельно выявят абсолютного победителя "Игр роботов". Оценивать выступления ребят будут 8 экспертов, в числе которых ученые из Кореи и Японии.
"Игры роботов" входят в конкурсную программу МИИ. Команде-победителю в классической конкурсной программе Игр (международная научная конференция, международная предметная олимпиада, "Игры роботов", IT хакатон, 3D-прототипирование) будет вручен Большой научный кубок МИИ.