Школьным психологам предложили пройти повышение квалификации перед ЕГЭ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Рособрнадзоре предложили школьным психологам пройти повышение квалификации в 2019 году перед Единым государственном экзаменом (ЕГЭ), заявила замглавы ведомства Наталья Наумова.

"Мы запланировали в рамках 2019 года сделать модель и предложить пройти повышение квалификации, прежде всего, школьным психологам, что очень важно. Мы понимаем, что есть определенное волнение и у детей, и у родителей, и у педагогов, мы в этом направлении работаем", — сказала Наумова на заседании в Совете Федерации в четверг.