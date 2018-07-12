Минтруд: сопутствующие пенсионному пакету законы примут в этом году

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минтруд полагает, что все законы, сопутствующие пакету по изменению пенсионного законодательства РФ, должны быть с ним синхронизированы и приняты в этом году, заявил в четверг замглавы ведомства Андрей Пудов на заседании социального комитета Совфеда.

В ходе заседания комитета сенаторы поинтересовались у замминистра, как будет работать весь пенсионный пакет, а также сопутствующие ему поправки в законодательство. "Все сопутствующие законы должны быть синхронизированы (с основным законопроектом) и заработать с января будущего года", — сказал Пудов.

В частности, это поправки в законодательство, касающиеся занятости населения. "Сейчас все законопроекты находятся на стадии согласования", — пояснил замминистра.

Парламентарии также поинтересовались, будут ли пересматриваться нормы выплат по безработице. "Сейчас этот вопрос рассматривается, мы планируем сделать акцент на лицах предпенсионного возраста", — отметил Пудов, не назвав конкретных цифр.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

