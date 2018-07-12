Цивилев поручил мэру Кемерово отремонтировать дорогу по жалобе блогера

КЕМЕРОВО, 12 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев поручил мэру областного центра отремонтировать дорогу в районе Искитимского моста, на плохое качество которой ему пожаловался местный блогер, сообщает региональная администрация.

Ранее Цивилев попросил местных жителей напрямую информировать его о худших дорогах в регионе, в том числе предложил публиковать фотографии и видео конкретных проблемных участков с адресами на его личном сайте и официальной странице в соцсети "ВКонтакте". Совместно составленный перечень самых "убитых" мест и предложений планировалось внести в программу строительства и реконструкции дорог на следующий год.

"Сергей Цивилев поручил руководству Кемерова отремонтировать дорогу, о которой ему сообщил кемеровский автолюбитель, блогер и музыкант. Он сообщил об асфальте на Искитимском мосту, "поплывшем" за аномально жаркий июнь, и образовавшихся в итоге опасных ухабах", — приводит историю вопроса пресс-служба администрации Кемеровской области.

Блогер в обращении отметил, что проспект Ленина — главная дорожная артерия областного центра. По его словам, в отличие от многих городских дорог, ремонтируемых в последние два года, этот участок оставался без внимания. "И практически половина автомобилистов не успевала заметить после хорошей дороги яму, не тормозила и разбивала подвеску", — добавляет автор жалобы.

"Я сам проехал по этой дороге. Она действительно в ужасающем состоянии, машина подпрыгивает, поэтому информация в соцсетях оказалась полезной", — цитирует Цивилева его пресс-служба.

По данным властей, указанный участок стоял в плане ремонта на 2019 год, но из-за обращения работы проведут в кратчайшие сроки. Цивилев дал поручение главе города Илье Середюку немедленно приступить к ремонту проезжей части проспекта Ленина от улицы Красная до улицы Соборная, включая Искитимский мост, уточнили в обладминистрации.

По мнению Цивилева, обратная связь через соцсети уже доказывает свою эффективность, поэтому он снова призвал всех кузбассовцев отправлять ему в аккаунты фотографии нуждающихся в ремонте дорог. Это поможет быстрее реагировать на нужды людей и максимально эффективно расходовать бюджетные деньги, считают власти.