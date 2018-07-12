В "Аэрофлоте" рассказали, какую медпомощь могут оказать бортпроводники

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Использование дефибрилляторов на борту самолетов "Аэрофлота" запретили, заявил в четверг гендиректор компании Виталий Савельев.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в ходе заседания внутрифракционной группы депутата Адальби Шхагошева фракции "Единая Россия" обратил внимание руководителя "Аэрофлота" на современные задачи медицинского обеспечения авиапассажиров и регламенты использования аптечек. Савельев сообщил Морозову, что на борту каждого самолета находятся три вида аптечек: аптечка первой помощи (так называемая аптечка бортпроводников), аптечка для аварийных ситуаций и аптечка только для профессионального врача, который может находиться на борту.

"Нас тоже интересует, как врач может использовать третью аптечку. Потому что появились современные препараты, современные средства медицины, которые мы запрашиваем у министерства здравоохранения и Росздрава. Например, хочу сразу сказать, что дефибрилляторы нам запретили, потому что на борту их применять нельзя. Но все остальное мы запросили и ждем ответ от Минздрава", — приводятся слова Савельева в сообщении пресс-службы комитета.

Морозов напомнил, что грамотное и своевременное оказание первой помощи на борту самолета может спасти человеку жизнь.

После того, как четыре года назад бортпроводница "Аэрофлота" впервые в истории перевозчика приняла роды на борту, компания закупила специальные тренажеры, рассказал Савельев. Сейчас родовспоможение изучают 7,5 тысячи бортпроводниц и 1,5 тысячи бортпроводников "Аэрофлота". Все сотрудники обучены приемам искусственного дыхания, могут привести в сознание пассажира, которому стало плохо во время перелета.

Савельев также сообщил, что "Аэрофлот" продолжит взаимодействовать с комитетом ГД по охране здоровья и министерством здравоохранения для совершенствования организации оказания медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры.