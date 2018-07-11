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Баба Яга из уральского "Парка сказов" предсказала победу французов в ЧМ

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФутболисты сборной Франции. Архивное фотоФутболисты сборной Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Баба Яга из первого на Урале тематического "Парка сказов" предсказала победу французов в чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает в среду департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"В финале встретятся команды Франции и Англии, а победу одержат французы — таков озвученный в городском пресс-центре вердикт Бабы Яги, которая для предсказания сварила специальное зелье", — говорится в сообщении.

Заместитель директора "Парка сказов" Никита Малышев уверяет, что достоверность предсказаний Бабы Яги очень высока. "Бабе Яге известен исход всех матчей. Четкость предсказаний — 99,9%. Она предсказывала победу сборной России в финале, но, к сожалению, вот эта одна сотая процента подвела", — приводятся в сообщении слова Малышева.

Сотрудники тематического "Парка сказов" помогали гостям ЧМ познакомиться с традициями и культурой Урала, а также с героями русских сказок и знаменитых сказов Павла Бажова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По словам Малышева, в дни мундиаля в Екатеринбурге парк посетило около 300 иностранных болельщиков. Гостями стали не только представители стран, чьи сборные играли на "Екатеринбург Арене", но туристы из стран СНГ, Германии, Кореи, Китая. Сложнее всего, признаются организаторы тематического парка, было представить иностранным болельщикам героев русских сказок.

"Первое, что замечаешь в глазах иностранных болельщиков, — это удивление. Когда приехали болельщики из Перу и к ним вышел Леший, мы с переводчиком не могли объяснить, кто это такой. Очень сложно! Мы его называли зеленым человеком, троллем, перебрали всевозможные варианты", — сказал Никита Малышев.

"Парк сказов" — первый тематический парк на Урале, концепция которого основана на знакомстве с традициями и культурой Урала, русской сказкой. Строительство культурного центра по мотивам сказов Бажова началось в 2013 году, а уже в 2015 состоялось его открытие. В 2016 и 2017 году "Парк сказов" стал местом проведения международного фольклорного фестиваля и ярмарки народных ремесел "Малахитовая шкатулка". И в 2018 году, в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, продолжил эту традицию, уточняет департамент.

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Чемпионат мира по футболу 2018
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0
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2(4)
Хорватия
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1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
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