Баба Яга из уральского "Парка сказов" предсказала победу французов в ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Баба Яга из первого на Урале тематического "Парка сказов" предсказала победу французов в чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает в среду департамент информполитики губернатора Свердловской области.
"В финале встретятся команды Франции и Англии, а победу одержат французы — таков озвученный в городском пресс-центре вердикт Бабы Яги, которая для предсказания сварила специальное зелье", — говорится в сообщении.
Заместитель директора "Парка сказов" Никита Малышев уверяет, что достоверность предсказаний Бабы Яги очень высока. "Бабе Яге известен исход всех матчей. Четкость предсказаний — 99,9%. Она предсказывала победу сборной России в финале, но, к сожалению, вот эта одна сотая процента подвела", — приводятся в сообщении слова Малышева.
Сотрудники тематического "Парка сказов" помогали гостям ЧМ познакомиться с традициями и культурой Урала, а также с героями русских сказок и знаменитых сказов Павла Бажова.
"Первое, что замечаешь в глазах иностранных болельщиков, — это удивление. Когда приехали болельщики из Перу и к ним вышел Леший, мы с переводчиком не могли объяснить, кто это такой. Очень сложно! Мы его называли зеленым человеком, троллем, перебрали всевозможные варианты", — сказал Никита Малышев.
"Парк сказов" — первый тематический парк на Урале, концепция которого основана на знакомстве с традициями и культурой Урала, русской сказкой. Строительство культурного центра по мотивам сказов Бажова началось в 2013 году, а уже в 2015 состоялось его открытие. В 2016 и 2017 году "Парк сказов" стал местом проведения международного фольклорного фестиваля и ярмарки народных ремесел "Малахитовая шкатулка". И в 2018 году, в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, продолжил эту традицию, уточняет департамент.